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Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarptan otomobilde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarptan otomobilde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ünye yönüne giden Fatih Kargoğlu (34) yönetimindeki 52 DV 357 plakalı otomobil, Cevizdere mevkiinde yol kenarında park halinde duran Mehmet Can'a (67) ait 28 K 0888 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Otomobil sürücüsü ile araçta bununan Cemal Olgun (31) yanarak hayatını kaybetti. Cenazeleri itfaiye ekibi tarafından yangının söndürülmesi sonrasında çıkarılıp cenaze aracına konularak Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölüOtomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölüOtomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü

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