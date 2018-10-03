HABER

Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarptan otomobilde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarptan otomobilde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ünye yönüne giden Fatih Kargoğlu (34) yönetimindeki 52 DV 357 plakalı otomobil, Cevizdere mevkiinde yol kenarında park halinde duran Mehmet Can'a (67) ait 28 K 0888 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Otomobil sürücüsü ile araçta bununan Cemal Olgun (31) yanarak hayatını kaybetti. Cenazeleri itfaiye ekibi tarafından yangının söndürülmesi sonrasında çıkarılıp cenaze aracına konularak Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Kaçırıldığını öne sürdüğü kızı, 'Şikayetini geri al geleceğim' demişKaçırıldığını öne sürdüğü kızı, 'Şikayetini geri al geleceğim' demiş
Yenikapı'da silahlı kavga: 2 yaralı (1)Yenikapı'da silahlı kavga: 2 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.