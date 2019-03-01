HABER

Otomobil park halindeki 3 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 07:26 | Son Güncelleme

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çankaya Bestekar Sokak'tan Kızılay istikametine giden Huzeyfe K. idaresindeki 06 FS 9912 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde müşterisini indirmek üzere duran Yıldırım S'nin kullandığı 06 T 4505 plakalı ticari taksiye çarptı.

Bu sırada taksiden inmek üzere olan kadın müşteri son anda kapıyı kapatarak ölümden döndü.

Taksinin ardından park halindeki 06 APA 34 plakalı otomobille çarpan otomobil, birkaç metre ileride bulunan 34 BJJ 247 plakalı araca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle 34 BJJ 247 plakalı aracın önünde peş peşe park halinde bulunan 34 SR 5987, 36 AZ 001 ve 67 AU 569 plakalı otomobillerde de maddi hasar meydana geldi.

- Şok geçiren sürücüyü arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı

Kaza sonrası başından yaralanan ve şok geçiren otomobil sürücüsü Huzeyfe K'yi arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Huzeyfe K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
06.00 itibarıyla yasaklandı!06.00 itibarıyla yasaklandı!
Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılarTakla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mavi Vatan 2019 tatbikatında nefes kesen anlar! F-16'lar böyle vuruldu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı! Operasyon başladı

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

İDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Dikkat! Birçok sefer iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.