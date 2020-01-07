HABER
  4. Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Serinhisar Acıpayam Karayolu'nda meydana geldi. Nurcan Cankardeş yönetimindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Gökhan İhsan'ın yol kenarına park ettiği 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, annesinin kullandığı otomobilde bulunan 17 yaşındaki Hilal Cankardeş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Nurcan Cankardeş ile diğer aracın sürücüsü Kaçar ve yanındaki Elif Kaçar yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Kadıköy’de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralıKadıköy’de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldüŞişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.