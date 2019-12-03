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Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 01:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. (45) idaresindeki otomobil park halindeki taşıtlara çarparak ters döndü.

Sürüklenen otomobil sürüklenerek yine park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza yapan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki A. B. K. (17) vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ters dönen otomobil ile kazada hasar gören 1 otomobil ile motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli trafik kazası

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