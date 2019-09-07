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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 07:50 | Son Güncelleme

HATAY’da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı.

Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca yönetimindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıOtomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıOtomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıOtomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

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