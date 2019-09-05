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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan aracın, park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan aracın, park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 156. Cadde üzerinden Deregümü Caddesi yönüne seyreden sürücü Murat D. yönetimindeki 32 HH 873 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Park halindeki araçlardan biri çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada sürücü Murat D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil Batuhan S. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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