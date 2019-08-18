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Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

KİMLİKLER BELLİ OLDU Afyonkarahisar'da, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridine park edilen kamyona otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren kişinin Remzi Budak (21) olduğu, yaralıların ise İbrahim Öztürk (32) ve Nurcan Budak Öztürk (31) ile 2019 doğumlu Ali Fırat Öztürk olduğu tespit edildi.

KİMLİKLER BELLİ OLDU
Afyonkarahisar'da, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridine park edilen kamyona otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren kişinin Remzi Budak (21) olduğu, yaralıların ise İbrahim Öztürk (32) ve Nurcan Budak Öztürk (31) ile 2019 doğumlu Ali Fırat Öztürk olduğu tespit edildi. İbrahim Öztürk'ün Afyon Devlet Hastanesi'nde, Nurcan Budak Öztürk'ün Çay Devlet Hastanesi'nde, Ali Fırat Öztürk'ün ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

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