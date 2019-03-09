HABER

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 03:20 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berat A. (37), yönetimindeki 70 AC 465 plakalı otomobil virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde olan 70 DU 657 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık görevlileri de yerde yatan yaralılara müdahale etti. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa G. (59), Mehmet Ali K. (35), Ali Rıza M. (35) ve Olcay U. (62), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, cadde yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.