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Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 05:15 | Son Güncelleme

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek (21) yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol (18) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Bursa trafik kazası

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