Otomobil, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan otomobil ve minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girerken, kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçe merkezinde Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ö. yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili tutanak tutuldu.

