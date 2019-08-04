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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 01:25 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin, park halindeki başka otomobile çarpması sonucu Suriyeli Mustafa El İsa (4) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin, park halindeki başka otomobile çarpması sonucu Suriyeli Mustafa El İsa (4) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiller Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Beydemir yönetimindeki 42 E 8241 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeki 42 YU 069 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3'ü Suriyeli 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa El İsa, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma sürüyor.

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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

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