Otomobil, park halindeki otomobillerin üzerine çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araçların üzerine uçtu. Kazada, hemşire sürücü Nilüfer Akbulut yaralandı.
İskenderun'dan Antakya yönüne giden hemşire Nilüfer Akbulut, yönetimindeki 31 GB 949 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki otomobillerin üzerine çıktı. Kazada yaralanan sürücü Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Nilüfer Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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