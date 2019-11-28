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Otomobil park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yol kenarında park halindeki süt tankerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, yol kenarında park halindeki süt tankerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Karacasu- Tavas Karayolu'nun Dedeler Mahallesi Dandalaz mevkisinde meydana geldi. Karacasu ilçe merkezi yönüne giden Murat Karakuş'un (42) yönetimindeki 20 ZE 753 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan, sürücüsü Yaşar Ç. (50) olduğu öğrenilen 15 AJ 802 plakalı süt tankerine arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Karakuş ile yanında bulunan İbrahim Meral, araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Meral'in öldüğü belirlendi. Sürücü Karakuş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunan Karakuş, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Meral'in cansız bedeni, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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