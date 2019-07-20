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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Yüksel Temür ve Abdullah Arslan hayatını kaybetti.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Yüksel Temür ve Abdullah Arslan hayatını kaybetti. Kaza, Orhangazi ilçesi İzmir Otoyolu'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Bursa yönüne doğru giden Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi’ye bağlı Gedelek mahallesi mevkii yakınlarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halindeki Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yüksel Temür ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Abdullah Arslan (37) hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı çıkarttı. Ağır yaralı olarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Temür ve Abdullah Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Metin Ceylan'ın TIR'ın lastiğinin patladığı için emniyet şeridine park ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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