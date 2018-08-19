HABER

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, Kovancılar ilçesi yakınlarında otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, Kovancılar ilçesi yakınlarında otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Elazığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a gelen Feysel Başar yönetimindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, park halindeki 21 BB 019 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Başar ve araçta bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölüOtomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Otomobildeki Sünger Bob'ların yanında esrar ele geçirildiOtomobildeki Sünger Bob'ların yanında esrar ele geçirildi
Otomobil köprü ayağına çarptı: 5 yaralıOtomobil köprü ayağına çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.