Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, Kovancılar ilçesi yakınlarında otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Elazığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a gelen Feysel Başar yönetimindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, park halindeki 21 BB 019 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Başar ve araçta bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

