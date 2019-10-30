HABER

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 01:38 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yoldaki yavru kediyi ezmemek için sürücünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a çarptı.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yoldaki yavru kediyi ezmemek için sürücünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Büyükmangıt Mahallesi Traktörcüler Sitesi yakınında meydana geldi. Recep Bilgi (28) yönetimindeki 01 CZB 48 plakalı otomobil, sürücünün yolda fırlayan yavru kediyi ezmemek için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, park halindeki çelik blok yüklü 41 VF 766 plakalı TIR'a çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bilgi, yanındaki Maşallah K., Elif K., Emine K., Nazlıhan K., Ceylan Y. ve Keziban B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda durmaya devam eden yavru kedi ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruştura başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralıMalatya’da trafik kazası: 3 yaralı
Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.