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Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, yol kenarındaki iş yerine daldı.

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, yol kenarındaki iş yerine daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yiğitcan T. idaresindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, yol üzerinde bulunan pastane önündeki 3 müşteriye çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına daldı. Kazada pastanedeki arkadaşlarıyla oturan 3 müşteri ile otomobil sürücüsü ve araçtaki 2 kişi de yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan müşterilerden İsmail Eynallı burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.
Öte yandan, işletme sahibi Mustafa Açlan, 50 bin lira zararı olduğunu belirterek, zararının karşılanması için yasal girişimlerde bulunduğunu söyledi. Açlan, “Gençler otomobille drift yapıyorlardı sanırım. El frenini çektiği esnada otomobil kaldırıma çıkarak direkt pastaneye girdi. Burada 3 kişi oturuyordu. Onların sandalyelerine çarpıp havaya attı. Dükkanın camını kırarak içeri daldı” diye konuştu.

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı

Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı
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