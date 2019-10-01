HABER

Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesinde Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan müşterilere çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada yaralanan müşterilerden İsmail Eynallı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, işyerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdiFreni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koyduVatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.