Otomobil pilavcı dükkanına girdi: 2 yaralı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüsünün hakimiyetine kaybettiği otomobil yol kenarındaki pilavcı dükkanına girdi. Kazada sürücü ile dükkanın önünde çay içen bir müşteri yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Murat Can Arabacı idaresindeki 34 SJ 4443 plakalı otomobil karşı yönden gelerek sokağa dönen Alkan Saçlıoğlu (42) idaresindeki 34 EH 6332 plakalı otomobille çarpıştı. Murat Can Arabacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki pilavcı dükkanına girdi. Kazada dükkanın önünde oturarak çay içen Murat Öztürk (37) otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri kazada yaralanan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk'e ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk tedavi altına alındı.

Dükkanının sahibi Talip Yazgan, "Dışarıda oturan müşteriye çay verdim, içeriye girdim arkadan bu olay oldu. Dışarıdaki müşteriye çarptı." dedi.

Otomobilin aracına çarptığını iddia eden sürücü Alkan Saçlıoğlu ise, "Ben sola dönüyordum, o da Darıca istikametinden geliyordu, çarptı." diye konuştu.

Dükkana giren otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.