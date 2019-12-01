HABER

Otomobil, refüje çarpı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara karayolunun Merpa mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Servet Ceylan (38) yönetimindeki 16 EU 900 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan Muhammed Sıddık Baran (18) ve Ali Ceylan(16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Adana’da kaçak içki operasyonuAdana’da kaçak içki operasyonu
Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandıDomuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Düğün konvoyunda maganda dehşeti! 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Maganda dehşeti! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Pasaport polisinin kıyafeti değişti

O polislerin kıyafetleri değişti

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

İki ilde uçak seferlerine sis engeli

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Cezaevinden çıktı! Eşiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.