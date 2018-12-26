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Otomobil, refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüje çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Aktakka (36), yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüje çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Aktakka (36), yaralandı. Kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi Kırlı Kahveleri mevkiinde meydana geldi. Sedat Aktakka yönetimindeki 09 R 3497 plakalı otomobil, 4 sokaktan caddeye dönerken refüje çarpıp, devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Aktakka yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Sedat Aktakka, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Devrilen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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