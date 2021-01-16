HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı

Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı

16.01.2021 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 34 PU 4315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Bursa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Erdoğan paylaştı: Bir kar hatırası

Malatya'da dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Kocaeli'de suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Suçüstü yakalandı! 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.