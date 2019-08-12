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Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu üzerinde bulunan Kayadibi mevkiinde meydana geldi.

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu üzerinde bulunan Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan Y.Ş. yönetimindeki 34 BIS 424 plakalı otomobil, Kayadibi mevkiine geldiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje çarptı.
Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan S.Y., E.Y. ve Ş.Ş. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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