Otomobil refüje çarptı: 8 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Deresoplan mevkiinde meydana geldi. Hasan Cirit idaresindeki 59 TR 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Sürücünün yaralanmadığı kazada araçta bulunan Kamil, Yunus Emre, Aynur, Döndü, Nisanur, Songül ve Melisa Cirit ile Dilek Gökçe yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Hasan Cirit, polis ve jandarma ekiplerine yola fırlayan ineğe çarptıktan sonra savrularak refüje çarptığını söyledi. Yapılan aramalarda inek bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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