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Otomobil refüje ok gibi saplandı, 2 kişi ölümden döndü

12.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje ok gibi saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Alparslan Türkeş Bulvarında meydan geldi.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje ok gibi saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Alparslan Türkeş Bulvarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kırşehir istikametine doğru seyir halinde olan Nuher F. idaresindeki 38 ABS 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki orta refüje çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içinde sıkışan sürücü Nuher F. ile yolcu Hülya Ç.’yi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle otomobilin yanma veya patlama riskine karşı önlem aldı. Bir süre trafiğe kapanan Kırşehir karayolunda, otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından araçların geçişine izin verildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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