Otomobil römorka çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski'nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, ''Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim'' dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi'nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.