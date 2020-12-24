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  4. Otomobil şarampolde devrildi: 3 yaralı

Otomobil şarampolde devrildi: 3 yaralı

24.12.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde devrildi.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde Şenlik Yolu Alçılar köyü mevkisinde Murat İnal (29) idaresindeki 37 PF 979 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Murat İnal ile birlikte otomobilde bulunan Beratcan İnal (2) ve Şazimet İnal (37) araçta sıkışarak yaralandı. Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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