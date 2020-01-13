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  4. Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:22 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca’ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

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