HABER
  4. Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

ANTALYA?nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

ANTALYA?nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca?ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen 3 kişi...On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen 3 kişi...
Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildiOrman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen 3 kişi...

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar! 2 sanık tahliye edildi!

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar!

Görüntüler Trabzon'dan! Birbirinden farklı kostümlerle Kalandar'ı kutladılar!

Trabzon'dan renkli görüntüler... Böyle kutladılar

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını darp etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.