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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Bakır yönetimindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Abuzer Bakır ve Safiye Bakır otomobil içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Safiye Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Abuzer Bakır ise olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Safiye Bakır’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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