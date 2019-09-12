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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre dün gece saat 04.00 sularında Diyarbakır-Viranşehir istikametine giden plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Mardin karayolu ilçe çıkışı kavşağında bulunan kavşaktan şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre dün gece saat 04.00 sularında Diyarbakır-Viranşehir istikametine giden plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Mardin karayolu ilçe çıkışı kavşağında bulunan kavşaktan şarampole devrildi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan İbrahim Halil Güllü’nün (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Nur Küçük (41) ise 112 acil servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Nur Küçük’e burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Güllü’nün Yenişehir Mahalle Muhtarı Mithat Güllü’nün yeğeni olduğu öğrenildi.

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