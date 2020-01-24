Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesi Ankara-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (59) idaresindeki 07 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.K. ve araçta bulunan M.K. (69) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

