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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:31 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alper Kılıç (55) öldü, 2 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alper Kılıç (55) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alper Kılıç yönetimindeki 07 GF 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Alper Kılıç yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Rıdvan Yavaş ile Asef Köroğlu ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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