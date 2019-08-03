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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 23:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dipsiz Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen S.G'nin (56) yönetimindeki 48 AAD 243 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki R.U. ve Ali Gürkan (78) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtararak araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Ali Gürkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.G. ve R.U. ise Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Gürkan'ın ise cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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