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Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Göksun- Kayseri yolunun Tahirbey mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den Göksun'a giden Mustafa Çocuk (32) yönetimindeki 46 ABB 255 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Züleyha Ünsal (55) hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Çocuk ile Necibe Sallah (42) da ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mustafa Çocuk ile Necibe Sallah'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Züleyha Ünsal'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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