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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. İsa A.'nın kullandığı 67 TY 071 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsü İsa A.'yı, kısa süren çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsa A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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