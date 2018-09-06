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Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 1'i bebek, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray- Konya yolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Hacı Savaşçı (38) yönetimindeki 06 LTT 48 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Savaşçı ile araçtaki Nazife (30), Ebubekir (3), Ömer Faruk (3), İbrahim Berat Savaşçı (1), Mikail (51) ve Ayten Baltacıoğlu (50) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumu kritik olan Mikail Baltacıoğlu'nun Ankara'ya sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

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