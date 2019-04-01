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Otomobil şarampole devrildi, 1’i bebek 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada Rahim Işık (56), kızı Sibel Işık (30) ve torunu 5.5 aylık Esma Işık yaşamını yitirdi.

Otomobil şarampole devrildi, 1’i bebek 3 ölü, 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada Rahim Işık (56), kızı Sibel Işık (30) ve torunu 5.5 aylık Esma Işık yaşamını yitirdi. Anneanne Gülten Işık (57) ile torunu Mila Işık (3) ise yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tefenni- Burdur yolunun Beyköy kavşağında meydana geldi. Rahim Işık yönetimindeki 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Rahim Işık, eşi Gülten Işık, kızı Sibel Işık ile torunları Mila Işık ve Esma Işık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Rahim Işık Burdur Devlet Hastanesi’ne, Sibel Işık Tefenni Devlet Hastanesi’ne, Esma Işık, Mila Işık ile Gülten Işık da Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülten Işık ile Mila Işık ise Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil şarampole devrildi, 1’i bebek 3 ölü, 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi, 1’i bebek 3 ölü, 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi, 1’i bebek 3 ölü, 2 yaralı

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