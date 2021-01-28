HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

28.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. A.M. yönetimindeki 51 AAY 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.M. ve N.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan I.G. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandıKayıp Gülistan Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu oldu

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada tartışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara 'tıbbi maske' uyarısı

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı

Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Haftada 2-3 gün 20-30 tanesi geliyor! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.