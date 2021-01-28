Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. A.M. yönetimindeki 51 AAY 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.M. ve N.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan I.G. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

