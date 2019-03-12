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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Ahmet AKSU/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Göksun'un Karadut Mahallesi’nde meydana geldi. Emin Köse (23) yönetimindeki 46 EE 863 plakalı otomobil, Dağ Obası mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen otomobilde bulunan Emin Köse ile Ömer Duman (40) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma kipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Köse ve Duman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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