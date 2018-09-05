Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.A idaresindeki 23 FL 376 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolu Kale ilçesi Salkımlı mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan B.Y ve K.T yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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