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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

AKSARAY'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yıldız (62) yönetimindeki 23 BH 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Veli Süer (59) ve Fatma Süer (55) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 3 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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