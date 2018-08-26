Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Karacaağaç mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Özyurt yönetimindeki 54 ZD 788 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Kazada araçtaki Songül, Emir Bekir ve Tekin Karakaş ile Lut Özyurt yaralandı. Sürücü Osman Özyurt ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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