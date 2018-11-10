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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ, (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Hanife Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak ağaca çarpıp duran otomobilde sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır ile çocukları Tunahan ve Alihan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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