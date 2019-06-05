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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Siverek - Karacadağ yolunda meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek - Karacadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Y. idaresindeki 80 GH 709 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ali Y. ile otomobilde bulunan Necmettin, Aydın ve Abbas K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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