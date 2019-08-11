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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'a bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'a bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Mersin'den kente gelen ailenin içinde bulunduğu Murat Şahin yönetimindeki 01 SP 027 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Murat Şahin ile yanındaki Muhammed, Mustafa ve Kadriye Şahin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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