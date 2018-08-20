Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Ankara'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Mustafa Deniz yönetimindeki 06 DN 1103 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında Kağılcık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Deniz ile araçta bulunan eşi Ümit Deniz, çocukları Büşra, Munise Beyza ve Mehmet Furkan Deniz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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