Otomobil, şarampole devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Güzel Aydın ile aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Güzel Aydın'ın kullandığı 34 YP 6603 otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Güzel Aydın ile otomobilde bulunan Mehmet, Rabia, Songül ve Sudenaz Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

